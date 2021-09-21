شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتتح وحدة زراعة الأعضاء بالمستشفى التخصصى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، صباح الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي بعد التطوير، و ذلك في تمام التاسعة صباحاً بمقر المستشفى التخصصي بالخليفة المأمون.

ويتم افتتاح وحدة زراعة الأعضاء بعد تجديدها، والتي تقوم بزراعة الكبد، الكلى، الرئة والتى أنشئت في مارس عام 2008، و كذلك افتتاح الرعاية المركزة A.

كما يقام على هامش الافتتاحات يوماً علمياً حول زراعة الأعضاء بمناسبة مرور 20 عاما على نجاح الفريق الطبى المكون من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى بأول جراحة زراعة كبد، والاحتفال بإجراء 1500 حالة زراعة كبد خلال مستشفيات عين شمس التخصصى ووادى النيل ومصر للطيران منها 460 حالة زراعة كبد بمستشفى عين شمس التخصصى.



ويشهد الافتتاحات الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي و نخبة من الأطباء ورؤساء الأقسام.

