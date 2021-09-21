قضايا الدولة تنعي المشير طنطاوي: حافظ على مصر في أدق وأصعب المراحل التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نعى المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وذكرت الهيئة في بيانها "نسأل المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان".

وصرّح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها أن "المشير طنطاوي كان رجل دولة من الطراز الأول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في أدق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان.