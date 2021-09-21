مفتي الجمهورية ينعي المشير طنطاوي.. ويؤكد: قاد سفينة الوطن في وقت المحنة إلى بر الأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه وببالغ الأسى وعميق الحزن، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ينعى أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس، وشارك في معاركه وقاد في وقت عصيب بكفاءة بالغة التصدي للمؤامرات الدنيئة ضده ، وقدم نموذجًا يحتذى وتتعلم منه الأجيال للجندي المصري الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض

أتوجه بخالص العزاء للسيد رئيس الجمهورية ولأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم، سائلًا الحق سبحانه أن يتغمده بوافر الرحمة والرضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.​