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البابا تواضروس ناعيًا المشير طنطاوي: خدم الوطن بإخلاص

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي خدم الوطن بإخلاص في مختلف المواقع والمناصب التي تولاها حيث شارك ضمن صفوف القوات المسلحة الباسلة في صد العدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد وحزب الخليج.

كما تولى منصب وزير الدفاع لما يزيد عن ٢٠ عامًا ساهم خلالها في تطوير قدرات الجيش المصري، وكان جزءًا من قيادة البلاد في فترة هامة من عمرها.

وتقدمت الكنيسة بخالص العزاء لقيادات وأفراد قواتنا المسلحة ولجميع أفراد أسرته وتلاميذه ومحبيه.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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