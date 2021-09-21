ضبط مليون ريال مع راكب فور وصوله من السعودية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا يعمل نجارا مسلحا، بحوزته مليون 171 ألف ريال سعودي، أخفاهم ولم يفصح عنهم، فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف محمود سعيد رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج مسرعا من اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية، والقادمة من الرياض، وبوضع حقائبه للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة وجدت هواتف محموله، قام عمرو الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وجد أن الهواتف مستعملة في حدود المسموح، ولكن تلاحظ ارتباك الراكب ومحاولة إبعاد الحقيبة الهاندباج التي بيده، وبتفتيشها بواسطة مأمور الجمرك وجد كيس بلاستيك في القاع مغلق بلاصق بداخله عملات نقد من الريال السعودي داخل لفافات ورقية.

كلف هاشم مصطفي مدير الجمرك كل من عبد الرحمن الصياد والسيد موسى مأمورا الجمرك بجرد وعد المضبوطات ، واسفر ذلك عن وجود مبلغ مليون 171 ألف ريال سعودي، بالمخالفة لقانون النقد والذي أجاز للراكب 10 آلاف دولار أمريكي، وما يوازيها من العملات الأجنبية، ويصرح له باكثر من ذلك دون حد أقصى بشرط الإفصاح.

أمر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد تسليمه ٣٧ الف ريال، وهو ما يوازي ١٠ آلاف دولار المقرر له قانونا بدون إفصاح، تم ذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.