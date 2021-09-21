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وزير الأوقاف ينعى المشير طنطاوي: كان مثالا يحتذى في الوطنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص الأسى والحزن المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة ، مؤكدا أنه رحمه الله كان بعيد النظر ، ثاقب الرؤية، تحمل الكثير في سبيل وطنه.

وقال وزير الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشير طنطاوي كان مثالا عظيما للوطنية الصادقة وأنموذجا وطرازا وطنيا فريدا ، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأن يخلف مصر فيه خيرا ، وخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الأبطال.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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