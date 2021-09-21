شكرا لقرائتكم خبر عن فئات عرضة للإصابة بتسوس الأسنان أكثر من غيرها.. نقابة أطباء أسنان الجيزة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الشيال أمين نقابة أطباء أسنان الجيزة، إن تسوس الأسنان يحدث نتيجة تحلل بواقى الأطعمة وفضلاته الموجودة فى الفم، والتى تتفاعل مع نوع من البكتيريا وأحماض تحدث تآكل فى طبقات الأسنان "المينا والعاج"، مشيرا إلى أن التسوس فى بدايته دائما ما يكون بسيطا ولا يتسبب فى الشعور بالألم للمريض، إلا عندما يبدأ فى التوسع.

وأوضح الشيال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن التفاعل ينتج عنه أحماض، تسرع من عمليات التسوس حتى تصل إلى عصب الأسنان، والذى يعنى تآكل طبقتين الأسنان حتى وصلت لغرفة العصب الموجود فى طربوش الأسنان من الأعلى، موضحا أن التسوس له عدة أسباب، منها: فضلات الأكل لفترات طويلة، عدم الانتظام فى غسيل الأسنان بعد كل وجبة والذى يسهم فى تكوين طبقة البلاك، ومن ثم تكوين طبقة جيرية على الأسنان والتى تطلب إزالتها فى عيادات الأسنان.

وأشار أمين نقابة أطباء أسنان الجيزة، إلى أن الإصابة بتسوس الأسنان تختلف نسبته من شخص لآخر، حيث إن البعض طبيعة فمهم توفر كافة العوامل المؤدية للتسوس بشكل أسرع، كذلك المدخنين لجفاف الفم لديهم بشكل دائم، وغير المهتمين بتنظيف أسنانهم، والمصابين بارتجاع المريء أو ارتجاع الأحماض من المعدة، لافتا إلى أن التسوس يبدأ بشكل أعلى وأسرع فى الضروس الخلفية لوجود نتوءات وانحانيات تسمح بتخزين الأكل داخلها وبين الأسنان وبعضها.