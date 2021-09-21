شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة دور ثانٍ اليوم.. و"الخليج 365" يتيح الاستعلام برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى، حيث أكد الدكتور طارق شوقى، ، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر اليوم ٢١ سبتمبر..

وأكدت الوزارة ، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تمت على غرار الدور الأول بشكل إلكترونى وفق نماذج إجابات.

فيما ينشر الخليج 365" نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، في إطار الحرص لى تقديم الخدمات لقرائه، حيث يستطيع الطالب الاستعلام على النتيجة فور اعتمادها ونشرها على موقع الخليج 365"، وتأتى خطوة نشر النتيجة من قبل الخليج 365" بعد حصول المؤسسة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى للدورين الأول والثانى.