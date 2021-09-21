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77% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الباعة الجائلين

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين.

وطالب 77% من القراء تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين، بينما عارض 33% من القراء تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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