شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين.

وطالب 77% من القراء تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين، بينما عارض 33% من القراء تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية لمواجهة الباعة الجائلين.