شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بناء على رغبة أولياء الأمور والطلاب تقرر فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك إلكترونيًّا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 /9/ 2021 حتى مساء الجمعة الموافق 24 /9/ 2021م.