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اليوم.. فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بناء على رغبة أولياء الأمور والطلاب تقرر فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك إلكترونيًّا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 /9/ 2021  حتى مساء الجمعة الموافق 24 /9/ 2021م.

 

وأوضح الشربينى، أن التسجيل لأداء الاختبارات متاح للطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن التسجيل متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، لافتًا إلى أن التسجيل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني..

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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