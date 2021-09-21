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أخبار × 24 ساعة.. ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم توضح ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد

وزيرة التضامن تطلق إشارة بدء أنشطة مشروع مودّة داخل 14 قرية مستهدفة من برنامج حياة كريمة

 

"حياة كريمة": المبادرة تسعى للقضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد والشامل

 

وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج تلبي احتياجاتهم

 

وزيرة البيئة: الانبعاثات بإفريقيا لا تتعدى 5%لكن القارة السمراء الأكثر تضررا

 

"التعليم" تعلن إطلاق مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

 

التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى

 

وزيرة التضامن: نلتزم بعلاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية

 

وزير الأوقاف: المنتحر قاتل والانتحار جريمة فى حق الإنسانية ويعقبه عذاب أليم

 

هيئة الدواء: تلقينا 3723 اتصالا عبر الخط الساخن حول توافر الأدوية

 

التضامن تتلقى طلبات الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية

 

وزير التعليم العالى يعلن أسماء الجامعات الفائزة فى مسابقات عام 2020 /2021.. صور

 

فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.. صور

 

وزير التموين: فحص جميع السلع الغذائية لـ70 مليون مستحق للدعم

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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