شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
التعليم توضح ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد
وزيرة التضامن تطلق إشارة بدء أنشطة مشروع مودّة داخل 14 قرية مستهدفة من برنامج حياة كريمة
"حياة كريمة": المبادرة تسعى للقضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد والشامل
وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج تلبي احتياجاتهم
وزيرة البيئة: الانبعاثات بإفريقيا لا تتعدى 5%لكن القارة السمراء الأكثر تضررا
"التعليم" تعلن إطلاق مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية
التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى
وزيرة التضامن: نلتزم بعلاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية
وزير الأوقاف: المنتحر قاتل والانتحار جريمة فى حق الإنسانية ويعقبه عذاب أليم
هيئة الدواء: تلقينا 3723 اتصالا عبر الخط الساخن حول توافر الأدوية
التضامن تتلقى طلبات الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية
وزير التعليم العالى يعلن أسماء الجامعات الفائزة فى مسابقات عام 2020 /2021.. صور
فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.. صور
وزير التموين: فحص جميع السلع الغذائية لـ70 مليون مستحق للدعم