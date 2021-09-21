شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ننسق مع "التنظيم والإدارة" للنهوض بمستوى موظفى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تنظيم الهياكل التنظيمية والوظيفية بالمحافظات ونعمل على إعداد موظفى الوزارة من أجل استعدادهم للانتقال إلى مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى أن الوزارة قامت بعمل دورات تدريبية مكثفة لاستعداد الموظفين للانتقال للعاصمة ويصل عدد الزملاء إلى 561 موظفا فى الديوان العام.

وواصل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هناك تنسيقا بين التنمية المحلية والمركزى للتنظيم والإدارة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى وهذا بناء على توجيهات القيادة السياسية.

من جانب آخر كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعاً مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المهمة من تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفى الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء تم مناقشة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار المتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية للبرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للانتقال للعاصمة الجديدة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الاهتمام الذى توليه الدولة إلى أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس على مستوى المبانى من مقارها الحالى بل نقلة نوعية فى آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمى والربط الإلكترونى ووجود الموظفين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية فى إطار توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.