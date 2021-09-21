شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المشروع القومى لإنتاج البذور يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع المتابعة والخدمات بوزارة الزراعة إن المشروع القومى لإنتاج التقاوى وخاصة بذور محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية هو أمر ومشروع هام للغاية وهناك نوعان من المحاصيل وهى الحقلية ومحاصيل الخضر وعلى رأس الاهتمام بالمحاصيل الحقلية هو محصول القمح والذى يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وتابع الشناوى خلال لقائه فى ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى أن هناك توجيهات بالتوسع فى التقاوى المنتقاة للقمح ومع استخدامها تعظم الاستفادة والتوسع الرأسى فى الإنتاجية وكلما تم استخدام التقاوى المنتقاة كلما تحصلنا على محصول وفير يتفوق على أى تقاوى أخرى بمتوسط من 3 إلى 4 أردب للفدان الواحد.

وواصل رئيس قطاع المتابعة والخدمات بوزارة الزراعة خلال لقائه فى برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمة الإعلامية ريهام السهلى أن استخدام التقاوى المنتقاة من ضمن التوسعات الرأسية فى الإنتاج فمن خلال تطبيقه وكأننا قد تم زيادة الأراضى الزراعية 300 ألف فدان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى قد أعطى توجيهات من العام قبل الماضى بالدخول فى اتجاه البرنامج الوطنى لإنتاج بذور الخضروات مضيفا أن المشروع القومى لإنتاج البذور يقلل من فاتورة الاستيراد ويساهم فى زيادة الإنتاجية.