شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انخفاض معدلات الاستهلاك يبدأ من منتصف أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انخفاض معدلات الاستهلاك يبدأ مع قدوم فصل الشتاء وبالتالى انخفاض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية مع انخفاض درجات الحرارة وعدم الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء الذى يعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع الفواتير.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة، أن معدل استهلاك المواطن يبدأ في الانخفاض مع بداية شهر أكتوبر المقبل مع انخفاض درجات الحرارة ، موضحا أن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك ووعيه بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

وقال حمزة، إن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة في عملية الإصدار بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لافتا إلى أن نسبة الخطأ فى إصدار فواتير الكهرباء أصبحت لا تذكر و يمكن لكل مواطن أن يطلع على صور العداد الخاصة به للتأكد من صحة الفاتورة.

وأشار حمزة إلى أنه لا سبيل غير اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.