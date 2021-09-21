الأوبرا: "بحيرة البجع" من تقديم تنمية المواهب.. وذوي الإعاقة يتغنون بألحان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم دار الأوبرا، حفلين لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، في الثامنة مساء الأربعاء 22 سبتمبر.

وعلى المسرح الكبير يقدم فصل الباليه، مشاهد من باليه بحيرة البجع إلى جانب عدد من التصميمات الحركية في القالب الكلاسيكي والمعاصر منها مودرن، تاراتيلا، الإسباني، مجري، بولندي، فرعوني، صعيدي، نوبي ويختتم الحفل برقصة على أغنية أرفع إيدك.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يعبر الدارسين بفصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام، والدكتور عمرو حسن عن أنفسهم بمجموعة من اعمال الموسيقى العربية الوطنية والعاطفية منها مصر التي في خاطري، مصر إللي بجد، الحدود، بانوراما محمد فوزي، أخر أيام الصيفية، افتح قلبك، سنة الحياة، بحبك يا مصر، خدوا بالكوا دي مصر، الأرض بتتكلم عربي، مطلوب من كل مصري، طوبة فوق طوبة، تعيشي يا بلدي، فيها حاجة حلوة، امسك في حلمك، حلوة يا بلدي، يا حبيبتي يا مصر، حلي ضفايرك، زي ما هي حبها، أغلى اسم، مصر اليوم في عيد، مصر يا أم الدنيا.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.