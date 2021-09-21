وزير الزراعة يتفقد مزرعة بحوث الخضر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية والتي تقع على مساحة 42 فدانًا تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية.

ووجه القصير، بضرورة رفع كفاءة المزرعة وإدارتها اقتصاديًا وحسن استغلالها حيث تحتوي على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وزار الوزير أيضًا موقع الزراعات المحمية في مدينة طوخ، الذي يقع على مساحة 4 أفدنة يحتوي على 18 صوبة زراعية.

كما تفقد وزير الزراعة يرافقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعض الأصول التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي حوالي 14 فدانًا في قرية ميت راضي بمركز بنها.

وشدد الوزير على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا سواء من خلال الوزارة أو بالشراكة مع أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، حتى يكون لها مردود إيجابي على البلد وتحقق الأهداف المرجوة منها.