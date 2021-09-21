شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعات التقوية سلاحها لموجهة الدروس الخصوصية، حيث وجهت الوزارة بتفعيل حصص التقوية المدرسية، ونرصد فى التقرير التالى الضوابط كالتالى.

- تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى الجديد على أن تكون اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

ـ يتم تنظيم مجموعات التقوية على مستوى المدرسة لصفوف النقل.

ـ هدف مجموعات التقوية تحسين مستوى الطالب الدراسى.

ـ يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

ـ ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية.

ـ يتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ـ يتم تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

ـ تخفيض نسبة 25% لباقى العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ـ مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات المحلية العامة فى الحصة الواحدة.

ـ يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل.

ـ مراعاة أن يكون الحد الأدنى "10 جنيهات" والحد الأقصى "85 جنيها".

ـ تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها فى هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالى المتحصلات.

ـ يكون للطالب حرية اختيار المعلم الذى يحصل معه على مجموعة تقوية داخل المدرسة.

ـ يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية خاصة ما يتعلق بالإعلان والتنظيم والإشراف، النواحى المالية، وبالنسبة للشهادتين الإعدادية والثانوية.

ـ تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

ـ مجموعات التقوية هى البديل المناسب للدروس الخصوصية، ويجب على أولياء الأمور مساعدة الوزارة فى القضاء على ظاهرة الدروس وأيضا تخفيف العبء عن كاهلهم لتكبدهم مبالغ ضخمة فى مراكز الدروس الخصوصية .



