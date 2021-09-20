شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: غارة أمريكية بالقرب من إدلب السورية لاستهداف قيادى بالقاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها نفذت غارة جوية فى محافظة إدلب السورية لاستهداف قيادى بتنظيم القاعدة.

وأوضح البنتاجون فى بيان، أن الغارة الأخيرة قرب إدلب شمالى سوريا استهدفت مسئولا رفيعا فى تنظيم القاعدة.

فى السياق ذاته، قال المرصد السوري: قُتل قياديان فى فصيل مقرب من تنظيم القاعدة، جراء استهداف طائرة مسيرة للتحالف الدولى، لسيارة على الطريق الواصل بين مدينتى إدلب-بنش شرقى مركز محافظة إدلب.