شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة يعتمد حركة مديرى إدارات تعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية حيث تم تكليف محمد عبدالودود مديرا لإدارة الوراق التعليمية وناصر شعبان مديرا لإدارة الهرم والهرم ونجوى عبدالمعطى بإدارة كرداسة ومحمود خطاب بولاق الدكرور وبكساوى مصطفى بإدارة جنوب الجيزة التعليمية وطارق عطيه أوسيم وخالد عبدالحميد أبو النمرس وسيد عاشور لإدارة الشيخ زايد التعليمية وسيد عبدالعزيز لإدارة أكتوبر التعليمية، كما تم تكليف أمل مبروك مدير التعليم العام بالمديرية، وجمال سعيد لإدارة العمرانية والسيد حمدان العجوزة التعليمية وعاطف إبراهيم لإدارة الدقى ومجدى غنيم لإدارة شمال الجيزة التعليمية ومحمد يحيى لإدارة منشاة القناطر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.