شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس ونسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة. وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى : - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 83 - 86% الصغرى نهارا 30 - 35% - السواحل الشمالية: العظمى ليلا 85 - 90% الصغرى نهارا 40 - 45% - جنوب سيناء: العظمى ليلا 55 - 60% الصغرى نهارا 30 - 35% - شمال الصعيد: العظمى ليلا 40 - 50% الصغرى نهارا 20 - 25% - جنوب الصعيد: العظمى ليلا 25 - 30% الصغرى نهارا 10 - 15%