شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى قصر العيني: التطعيم ضد كورونا يمنع إلى حد كبير الدخول للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى القصرالعيني الفرنساوى، إنه من الواضح وجود ازدياد في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة، مشيرا إلى أن نسبة العدوى في متحور دلتا كبيرة وهذا الأمر يختلف عن الموجات السابقة، ولكن الحالات الشديدة فليلة مقارنة بالموجات السابقة ومعظم الحالات الموجودة في المستشفى في الحجرات العادية، وليس غرف الرعاية المركزة والحالات الشديدة التي تحتاج الرعاية المركزية تزيد بعض الشيء، ولكن مازال العدد أقل من الموجة الماضية، مضيفا أن معظم الأعراض الأساسية حاليا تنفسية وهذا مايجعلها سريعة الانتشار.

وتابع مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمة الإعلامية جاسمين طه حسين، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا حاليا تطمئن إلى حد كبير تفوق 95%، والأمر المهم هو التطعيم ولا يوجد بالمستشفى مرضى تم تطعيمهم، فالتطعيم يمنع إلى حد كبير الدخول للمستشفيات ويوجد حاليا إصابات بين الشباب في العشرينات والثلاثينات وسرعة التعافى لديهم تكون سريعة إلى حد ما.