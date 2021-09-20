شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يتوقع ذروة الموجة الرابعة بمنتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في حالة ازدياد شديد جدا، وإنه يعتقد أن الموجة بدأت تدخل في المستوى التصاعدي ولابد للمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، لأنه لا يوجد هناك أى التزام من المواطنين، مضيفا أنه يجب على المواطن أن يعتبر ان دور البرد كورونا حتى يثبت العكس، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون ذروة الموجة الرابعة في منتصف شهر أكتوبر ونتمنى أن تكون ذروة ضعيفة، ويتحقق هذا الأمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم باللقاحات.

وتابع الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المتحور السائد اليوم هو دلتا، وإن المستثنين حتى الان من التطعيم هم تحت سن الثامنة عشر والحوامل والمرضعات حتى سن الستة أشهر، والمستثنون ليس استثناءا كاملا هم مرضى المناعة الذاتية والاورام يخصص لهم نوع من اللقاحات، مشيرا إلى أن معظم الدراسات تقول ان نزول السن إلى 12 عاما في اخذ لقاحات كورونا امن في معظمها، ونحن ملتزمون بتوصيات منظمة الصحة العالمية حتى وصول التحديث الجديد.

وواصل الحداد قائلا ان هناك متحورين جديدين هما "مو" و"المتوحش " وهما تحت الدراسة من حيث قدرتهم السريعة على الانتشار، ولايوجد دراسة أكيدة حتى الآن تثبت مقاومتهم للقاحات وقد يختفى المتحور وكل المتحورات الأخرى قيد الدراسة لم يحدث لها انتشار سريع او قدرة فائقة على التحور.