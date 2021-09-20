النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت النيابة العامة، حبس محمد السيد عبد الوهاب محمد (قائد السيارة رقم ط ل ف/915)، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في واقعة الاصطدام بالسيارة رقم (د ف أ/ 457) قيادة هاني شحات جداوي طنطاوي (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع حسن المأمون والتي نتج عنها وفاة الأخير.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف بمدينة نصر، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهم الذي قرر أنه فوجئ بخروج سيارة ملاكي عكس الاتجاه من ملف ولم يقصد دهسه.

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث والاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة، والتي تبين من خلالها سير السيارة الملاكي عكس الاتجاه، وسير النقل بسرعة كبيرة مما تسبب في وقوع الحادث.

كما طلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان ما إذا كان يقود تحت تأثير المخدر من عدمه، والاستماع لأقوال قائد السيارة الملاكي الآخر الذي شهد الواقعة.

ووسط حالة من الحزن، شيع المئات من أهالي قرية شبرا العنب بمدينة منيا القمح في الشرقية جثمان الشيخ هاني الشحات خطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر، والذي لقي مصرعه في حادث سير مروِّع أمس الأول.