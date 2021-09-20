مباحث التموين تداهم مصنع بسكويت شهير في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين بالجيزة مصنعًا لإنتاج السلع الغذائية مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وردت معلومات أكدتها التحريات أن مالك مصنع "كـ" للبسكويت -الكائن بطريق أسيوط الزراعي بقرية منيل شيحة- يخالف المواصفات القياسية.

مالك المصنع يعيد تدوير البسكويت الكسر -الذى لا يصلح للبيع- وإضافته للعجين الجديد مما يعد غش وتدليس بحثا عن تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

بتفتيش المصنع أمكن ضبط المدير المسؤول بحوزته 300 كجم بسكويت كسر معد لإعادة التدوير وإعادة طرحها للبيع بالأسواق بعلامة تجارية شهيرة "م".

صادرت المأمورية المضبوطات ومستلزمات الإنتاج، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة.