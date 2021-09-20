"النار مسكت في هدومه".. مصرع شاب إثر حريق بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه؛ إثر حريق شب بقطعة أرض زراعية مركز العياط جنوب الجيزة، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بقرية العطف.

وتبين أنه أثناء إشعال شاب يدعى "ح.س." مقيم قرية العطف، النار في كمية من "البوص" امتدت النيران إلى ملابسه ومنها إلى جسده.

هرع المزارعون لنجدة الشاب بنقله إلى مستشفى قصر العيني لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بحروق متفرقة بالجسمـ وتم إيداع الجثة المشرحة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.