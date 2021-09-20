النحات عصام درويش عن تمثال قناة السويس: كنت أتوقع الجدل والاختلاف صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النحات عصام درويش، إن الاختلاف حول تمثال قناة السويس أمر صحي، ويدل على أن الشعب المصري شعب حي ويتأثر بما يجده من الفنون.

وأضاف مصمم التمثال، في تصريحات خاصة: "كنت أتوقع الجدل الذي أثير حول تمثال قناة السويس، خاصة أن محافظ بورسعيد، قال لي قبل إنشاء التمثال إن الناس ستهاجمك وتهاجمني في كل الأحوال، فهل أنت جاهز لذلك أم لا، فأبديت استعدادي لذلك".

وأضاف: "عندما اجتمعنا مع المحافظ طلب منا أن نقدم تمثال يعبر عن مصر أكثر مما يعبر عن إقليم بورسعيد والقناة، لأن هذه المنطقة عالمية وليست محلية، ورأيت أن أي أمة تحب أن تعبر عن نفسها تختار المرأة، لأنها رمز العطاء المستمر، والأمثلة العالمية على ذلك كثيرة أبرزها تمثال الحرية في أمريكا".

وأكمل: "أردت أن أختار رمزًا يعبر عن منجزات مصر عبر التاريخ، فاخترت قرص الشمس، على جانب آخر أردت أن أخلد بطولات أبناء الإقليم والمصريين بشكل عام في حفر قناة السويس، فأقمت جداريات تعبر عن هذا الأمر الملهم بعيدًا عما يقال بأن هذا الإنجاز أقيم بالسخرة، وهو أمر غير حقيقي وحرصت على أن أدحض هذه الفرية في الجدارية".

وحول أسباب الهجوم على التمثال قال: "أنا لا أنخدع في عالم السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضي، ويهمني رأي الجماهير على الأرض خاصة أنه لم يكن مكان لقدم في الميدان بعد الافتتاح".

ولفت درويش "الدولة لم تتكلف جنيهًا واحدًا لإقامة هذا التمثال وإنما قامت برعايته شركة خاصة، وتعاملت مع الشركة التي وردت الجرانيت بشكل مباشر وكذلك الشركة المتخصصة في الرخام وغيرها، وأنا شخصيا والفنيون دفعنا من جيوبنا ولم نتقاض جنيهًا".