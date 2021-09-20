تجديد تكليف الدكتور عبدالله حسن مساعدًا لوزير الأوقاف للشئون الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، تجديد تكليف الدكتور عبد الله حسن عبد القوي إسماعيل، مساعدًا للوزير للشئون الإدارية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك ضمن إيمانها بالشباب وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز، من خلال نجاحهم في إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التي أسندت إليهم بالوزارة.

والدكتور عبدالله حسن، هو أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومدرس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، والمتحدث السابق للوزارة.

ويتمتع الدكتور عبدالله حسن بعلاقات طيبة داخل وخارج وزارة الأوقاف، ويتجلى ذلك من خلال حضوره الفعاليات الكبرى والمهمة، نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة.