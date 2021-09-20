شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الانبعاثات بإفريقيا لا تتعدى 5%لكن القارة السمراء الأكثر تضررا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن حجم الانبعاثات فى قارة إفريقيا لا يتعدى 4 أو 5 % من انبعاثات العالم، ولكنها هي القارة الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، حيث تعانى من التصحر وندرة المياه ,ارتفاع درجة حرارة الأرض سيتسبب في التأثير السلبى على عدة قطاعات، وتابعت: "الدول النامية لم تتsبب في الانبعاثات ورغم ذلك هي الأكثر تضرراً".

وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن قضية التغيرات المناخية تؤثر على كافة مناحى التنمية، حيث إن أرتفاع درجة حرارة الأرض ستؤثر بشكل سلبى على المحاصيل الزراعية، وتابعت:"مواجهة التغيرات المناخية تهدف للحفاظ على الأمن الغذائي".

وأكدت الوزيرة، أن مؤتمر باريس أكد على مشاركة الدول النامية في علاج مشكلة التغيرات المناخية ،وهناك حقوق وواجبات على كل دول العالم في ذلك، وتابعت:" يجب الخفاظ على درجة حرارة الأرض بنسب عادلة".

وشددت وزير البيئة، على أن الدول النامية غير مسؤولة عن التغير المناخى ورغم ذلك ستشارك مع الدول المتقدمة للحد من التغيرات المناخية من خلال التخفيف والتكيف

ولفتت "ياسمين فؤاد"، إلى أن الدول المشاركة مؤتمر باريس لم تستطيع أن توفر 100 مليار دولار سنوياً لمكافحة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة إلتزام الدولة الكبرى، وتابعت:"بعد 40 ي يوماً الرئاسة البريطانية أمامها قضية شائكة وهى توفير تمويل المناخ"، لافتة إلى أن الصين تتعامل بجدية مع ملف التغيرات المناخية.