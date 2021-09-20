شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: أتوقع صدور توصيات بعد عرض الدول المشاركة فى قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مايكل مورجان الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جائحة كورونا أثرت بصورة كبيرة على مشاركة وحضور الرؤساء وممثلى الدول فى الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الجارى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى محمد شردى :" الرئيس السيسي أكد على ضرورة تحمل الدول المتقدمة تبعات التغير المناخي وآثارها على دول العالم النامي، متابعا: "مصر أثبتت في وقت قليل جدا أنها البوابة الوحيدة والأساسية للقارة الأفريقية من أوروبا وأنها مدخل للدول الغربية بالكامل، ومواقفها ثابته في كافة القضايا، ولم يتغير في أي قضية مطلقا لقناعتها الكاملة بالعمل في مصالح الدول وليس مصلحتها فقط".

وتابع :اتوقع صدور توصيات بعد عرض الدول المشاركة فى قمة المناخ وهيتم إصدار نوع من التوصيات، ونتمنى يكون هناك توصيات واضحة، و الرئيس أكد على اهمية دول العالم الأول المسئولية على تغير المناخ وهما من يقومون بانبعاثات وتجارب نووية".