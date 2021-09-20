شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى برلين يبحث سُبل التصنيع المُشترك للقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقَدَ السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى ألمانيا اجتماعًا، صباح اليوم الاثنين، مع السفيرة سوزان باومان مفوضة الحكومة الألمانية لنزع السلاح وضبط التسلح ومدير عام إدارة النظام الدولي والأمم المتحدة بالخارجية الألمانية.

وصرّح جلال أن الاجتماع جاء للإعراب عن الشكر لقرار ألمانيا إهداء مصر 2 مليون و350 ألف جرعة من لقاح AstraZeneca ، حيث ستُقدم ألمانيا إلى مصر مليون ونصف مليون جرعة من خلال الإطار الثنائي وستتولى أيضًا نقلهم إلى مصر، وذلك بالإضافة إلى 560، 850 جرعة من خلال آلية COVAX التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد السفير المصرى أن تقديم ألمانيا لتلك الجرعات يأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط مصر بألمانيا وما تشهده العلاقة بين قيادتىّ البلدين من ثقة وتقدير واحترام مُتبادل. وأوضح جلال أن تقديم الجانب الألماني للدعم اللازم لمساندة مصر في التصدي لجائحة كورونا يعكس الأهمية التي يوليها لمصر وللشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات، وهو ما أكدت عليه السفيرة باومان خلال المقابلة.

وأضاف أن السفارة كانت على اتصال دائم بالخارجية الألمانية منذ عدة أشهر حتى تم اتخاذ قرار من المستشارة ميركل بإهداء تلك الجرعات إلى مصر، حيث من المُقرر تسليم اللقاحات المهداة يوم يوم الأربعاء المقبل إلى وزارة الصحة التي أطلقت منذ أيام حملة "معاً نطمئن .. سجل الآن" لتطعيم أبناء الشعب المصرى بالمجان ضد فيروس كورونا.

كما تطرقت المقابلة أيضاً لسُبل التعاون المشترك من أجل تصنيع لقاحات كورونا في مصر بالتعاون مع ألمانيا، حيث وعدت باومان بدراسة الطلب المصري ومساندة جهود مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً لتصنيع وإنتاج اللقاحات.