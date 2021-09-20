شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون التعليم والطلاب، نتيجة مسابقة أفضل موقع إلكترونى للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وفاز بالمركز الأول جامعة المنصورة والمركز الثانى جامعة عين شمس وجامعة طنطا بالمركز الثالث وجامعة جنوب الوادى بالمركز الثالث مكرر .

وكشف الدكتور محمد أيمن عاشور نتيجة أفضل موقع إلكترونى المراكز والمعاهد البحثية، وفاز معهد بحوث الالكترونيات بالمركز الأول والمعهد القومى للبحوث الفلكية بالمركز الثانى .

وأوضح نائب وزير التعليم العالى نتائج مسابقة أفضل جامعة فى الأبحاث العلمية والتطبيقية المنشورة من حيث الابداع وارتباطها بالصناعة للعام الجامعى 2020 /2021، بفوز جامعة عين شمس بالمركز الأول والمركز الثانى جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة بالمركز الثالث.

وأظهر نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات نتائج مسابقة البحوث العلمية التطبيقية المرتبطة بالبيئة والمجتمع، فوز جامعة حلوان بالمركز الأول وجامعة القاهرة المركز الثانى وجامعة الإسكندرية بالمركز الثالث، و جامعة المنيا المركز الثالث مكرر .

كما أعلن نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة وفازت بالمركز الأول جامعة القاهرة والمركز الاول مكرر جامعة الإسكندرية والمركز الثاني جامعة أسيوط والثانى مكرر جامعة كفر الشيخ والمركز الثالث جامعة بنها والثالث مكرر جامعة عين شمس.

وفاز بالمركز الأول فى مسابقة تنسيق الموقع للعاصمة الإدارية جامعة القاهرة والمركز الثانى جامعة الأهرام الكندية ، والمركز الثانى مقرر جامعة المستقبل ، والمركز الثالث جامعة الأهرام الكندية وجامعة بنها وجامعة المستقبل بالمركز الثالث مكرر .

وكرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العالمى الفائزين فى المسابقة والتقط صور مع طلاب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة .









































