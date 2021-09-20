شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تتلقى طلبات الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للبدء فى توفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.

كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".