شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى نظيره اليمنى خلال زيارته الرسمية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق الركن محمـد على المقدشى وزير دفاع جمهورية اليمن، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتى تضمنت نقل الخبرات و التعاون العسكرى بين البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيراً إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعى مصر المتواصل نحو إستقرار دولة اليمن الشقيق.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع اليمنى عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكداً على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بدور مصر المؤثر والفعال فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين و السفير اليمنى بالقاهرة والملحق العسكرى اليمنى .