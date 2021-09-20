يشكل خطراً على الصحة.. إحباط ترويج 506 ألف طن أرز يشتبه في عدم صلاحيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1135 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: أمين مخزن مضرب أرز بمحافظة الغربية، بحوزته (3850 طن أرز شعير – 502,710 طن أرز أبيض) معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام بها تغير في خواصها الطبيعية، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص-بمحافظة المنوفية، بحوزته (8 طن "دقيق فاخر") معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.