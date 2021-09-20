وزير الداخلية يلتقي بنظيره الليبي لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، خالد مازن وزير الداخلية الليبي الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة ، وحرصها على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم رسالة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، كما أعرب الوزير الليبي عن سعادته بزيارة القاهرة مشيداً بمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في شتى المجالات ، كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة في مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وقد أعرب وزير الداخلية المصري خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الليبي للقاهرة، والتي تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبي وحكومتي البلدين، كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.

وقد قام الوفد الليبي خلال تواجده بالقاهرة بزيارة لأكاديمية الشرطة تفقد خلالها عدداً من المنشآت التعليمية والتدريبية، وتضمنت الزيارة تفقد مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية المعنى بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالظواهر الأمنية والإجرامية وكيفية تطوير فاعلية الأداء الأمني بمختلف الجهات الشرطية.

كما تضمنت جولات الوزير الليبي التفقدية زيارة لغرفة عمليات قطاع الأمن بالوزارة المعنية بمتابعة الحالة الأمنية بكافة مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، واستمع سيادته إلى شرح حول كيفية التعامل مع البلاغات الهامة مركزياً فضلاً عن دور الغرفة فى متابعة كافة الفعاليات التى تتم على المستوى الوطنى.

وخلال زيارة الوزير الليبي لقطاع الأمن العام استمع سيادته لشرح تفصيلي عن دور القطاع وإداراته العامة في مكافحة الجرائم الجنائية ووضع الخطط الكفيلة بمكافحتها فضلاً عن الإشراف الفنى على أجهزة البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام بجهات الوزارة النوعية والجغرافية ، ثم قام الوفد الضيف بتفقد مركز "محاكاة مسرح الجريمة" والذى يستخدم لتدريب ضباط البحث الجنائي على كشف الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها وكيفية التعامل مع الأدلة المادية وتوظيفها للوصول إلى مرتكبي الجرائم.

وفى إطار تبادل الخبرات الأمنية مع وزارة الداخلية الليبية تم ترتيب زيارة لوزير الداخلية الليبي ومرافقيه للمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة الذى يتولى إعداد وتأهيل عناصر الشرطة على مختلف العمليات القتالية التى تتطلب قدرات بدنية وذهنية متميزة ، حيث شاهد الوفد خلال جولته بيانات عملية فى الرماية وعمليات الاقتحام وتدريبات الدفاع عن النفس والإعداد البدني لعناصر القوات الخاصة، كما تفقد ميادين التدريب المتطورة التى تسهم في رفع كفاءة القوات وإكسابها مهارات التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

وفى نهاية زياراته الميدانية بقطاعات الوزارة أشاد السيد اللواء خالد مازن ــ وزير الداخلية الليبى بما شهده من تطوير وتحديث فى منظومة الأمن المصرى وإهتمام وزارة الداخلية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشرى مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة فى الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.