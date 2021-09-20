المرور: ضبط 6076 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6076 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1503 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 130 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و 20 مخالفة موقف عشوائي، و 65 مخالفة لشروط التراخيص).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.