"سامحوني أنا آسف".. الرسالة الأخيرة لطالب انتحر من أعلى جامعة مصر بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات جديدة في انتحار طالب بكلية الطب قفزا من الطابق الرابع بجامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

بفحص هاتف المتوفى عثر رجال المباحث على رسالة أرسلها إلى والديه جاء نصها "سامحوني أنا آسف".

وحضر خال الطالب إلى الجامعة بعد اتصال جمعه مع أسرته فعثر على جثة ابن شقيقته أسفل مبنى الكلية.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من علو.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر للوقوف على ملابساتها.

تبين بالفحص أن طالبا في الفرقة الثانية بكلية الطب يبلغ من العمر 20 سنة دلف إلى مبنى الكلية ليلا عبر باب المستشفى الملحق بها.

صعد الطالب إلى الطابق الرابع وقفز من أعلى ليسقط جثة هامدة. وتبين من التحريات تحت إشراف العميد عمرو البرعي أن المتوفى أسرته تقيم بدولة الكويت ويعاني من أزمة نفسية تسببت في ابتعاده عن التعامل مع الاخرين "منطوي على نفسه" فضلا عن وزنه الزائد، فقرر التخلص من حياته بتلك الطريقة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.