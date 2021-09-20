قتل جدته وحاول قتل خالته.. الجنايات تعاقب طالب "حقوق" بالسجن المشدد 10سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب بكلية الحقوق ، لاتهامه بقتل جدته وشرع في قتل خالته بسلاح أبيض "سكين" في منطقة. الزاوية الحمراء.

أسندت النيابة العامة للمتهم "خالد.ع"، طالب بكلية الحقوق، ومقيم المطرية، تهمة قتل جدته "إنعام.ن"، وشرع في قتل خالته عمدا بغير سبق وإصرار ولا ترصد بأن أوعز له شيطانه الخلاص من جدته الهرمة، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما بواسطة سلاح أبيض.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم استغل كبر سن المجني عليها ولم يردعه ضعفها وانهال على رأسها ضربا مستخدما السلاح الأبيض، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، كما أنه استمر في التعدي عليها فأحدث بها الإصابات الواردة في الصفة التشريحية.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة شروع في قتل خالته المجني عليها "مني" إ"، عمدا من غير سبق إصرار. ضربا بشاكوش قاصدا من ذلك قتلها خشية افتضاح أمره واكتشاف جريمته.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل سيدة عجوز وإصابة ابنتها بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

تحريات البحث والتحري أفادت أن الجاني ابن نجل الضحية، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وأحالت النيابة العامة المتهم في القضية رقم 462 إداري الزاوية الحمراء للمحاكمة العاجلة التي أصدرت القرار السابق ضده.