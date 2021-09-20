بمراسم استقبال رسمية.. وزير الدفاع يلتقى نظيره اليمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق الركن محمـد علي المقدشى وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، بحسب بيان صحفي.

وبحسب البيان، تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتى تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكرى بين البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيرا إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعي مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن الشقيق.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع اليمنى عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكداً على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بدور مصر المؤثر والفعال في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليمنى بالقاهرة والملحق العسكري اليمنى.