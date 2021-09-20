بحثا حريق كنيسة فانكوفر.. البابا تواضروس يستقبل السفير الكندي بالمقر البابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، سفير كندا الجديد في مصر لويس دوما. بحسب بيان صحفي.

وأعرب السفير الكندي، الذي عمل من قبل في مصر، عن سعادته بالعودة إلى مصر بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة، بالرؤية المستقبلية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن موضوع الاعتداء الذي وقع على إحدى كنائسنا في فانكوفر في شهر يوليو الماضي، وأدى إلى تعرضها لحريق كبير، أوضح "دوما" أنه تم التعرف على الجاني وقُبِض عليه، وجاري التحقيق معه.