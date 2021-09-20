السيسي أمام "الأمم المتحدة": برنامج الإصلاح الاقتصادي مكَّن اقتصاد مصر لتحمل تبعات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نجاح مصر الفترة الماضية جاء نتيجة تضحيات المواطن المصري الذي أثبت قدرته على تحمل الصعاب لبناء وطنه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين: مصر لا تزال تواصل بخطى ثابتة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بات محل إشادة من مؤسسات التمويل الدولية، والذي مكَّن الاقتصاد المصري لتحمل تبعات جائحة "كورونا".

وتابع الرئيس السيسي: اجتماعنا اليوم يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة لمعوقات التعاون الدولي.