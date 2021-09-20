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السيسي: رؤية مصر التنموية تبلورت في "حياة كريمة".. أكثر البرامج طموحًا وشمولًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نستهدف إيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية؛ فمصر أدركت منذ البداية أن هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن سياسات مصر وبرامجها التنموية استهدفت تلبية طموحات المواطنين.

وتابع الرئيس السيسي: رؤية مصر التنموية تبلورت في مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أحد أكثر البرامج طموحًا وشمولًا.. ونستهدف تعزيز الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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