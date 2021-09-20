السيسي أمام "الأمم المتحدة": تأثير تغيُّر المناخ على وفرة المياه والأمن الغذائي يمثل تهديدًا كبيرًا للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تأثير تغيُّر المناخ على وفرة المياه والأمن الغذائي يمثل تهديدًا كبيرًا للعالم يتعين علينا التعامل معه على نحو شامل.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين: أثبتت الأحداث التي عاشها العالم حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وَفق منظور شامل.

وتابع السيسي بأن يجب مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.

ونوه الرئيس السيسي بأن "مصر حرصت على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية"، مؤكدًا أن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.