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السيسي أمام "الأمم المتحدة": العالم واجه تحديات كبيرة تشمل "كورونا" والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن اجتماع اليوم، بالأمم المتحدة، يأتي في لحظة محورية يعيشها العالم، تأكيدًا على الأهمية التي توليها دولنا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين: نجاحنا في تحقيق التنمية المستدامة اكتسب أهمية متزايدة مقارنةً بأي وقت مضى وسط التحديات العالمية.

وتابع الرئيس السيسي: العالم واجه تحديات كبيرة؛ تشمل التصدي لـ"" وتحديات التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو والقضاء على الفقر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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