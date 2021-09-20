شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العاصمة الإدارية: تنفيذ المشروعات الفائزة بمسابقة الجامعات بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، إن العاصمة الإدارية جديدة فى كل شىء وتعتمد على التخطيط والتصميم والتنفيذ السليم، ومنذ أول لحظة فى التخطيط كان اعتمادنا اعتمادا رئيسيا على الجامعات المصرية تخطيطا وتنفيذا.

وأضاف اللواء زكى عابدين خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى لإعلان نتائج مسابقة الجامعات لعام 2020 / 2021 ، نحن الآن بمعاونة الجامعات المصرية ننفذ ذلك بالاشتراك مع كل الشركات الأجنبية، موضحا، لم نستطع أن نكون بمعزل عن الجامعات فى تنفيذ وتخطيط العاصمة ونحن الآن ننفذ هذه المسابقات وعندما ننشئ ميدانا نبحث عن الفائز الأول والثانى والثالث، وتلزم المنفذ بتنفيذ ما تم تقديمه، وعند فرش الشوارع بكل مستلزماتها ومحطات الأتوبيس كنا نعتمد على ما تقدمه الجامعات.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، نعتمد كثيرا على هذه المسابقات وكذلك الالوان وتنفذ حصيلة خبرات متخصصة وقوية جدا فى هذا المجال ونلتزم بها بالتعاون مع الجامعات المصرية وسنصل إلى أحسن تنفيذ لهذا المشروع العظيم.