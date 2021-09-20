شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن أسماء الجامعات الفائزة فى مسابقات عام 2020 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، نتائج مسابقات الجامعات التى أطلقتها الوزارة بين الجامعات المصرية، والتي شملت عدة مجالات، وهي: الاستعداد للعام الدراسي 2020/2021، وجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا، وأفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وأفضل مشروع تطبيقي مُرتبط بالمجتمع، وأفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، وأفضل جامعة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى المنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقيادات التعليم العالى ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وفي كلمته، أكد الوزير، أن الهدف من هذه المسابقات هو تحفيز الجامعات المصرية، والحرص على زيادة التواصل بينها في الأقاليم المختلفة عن طريق المنافسة فيما بينها في عدة مجالات تعتمد فى المقام الأول على أهداف التنمية المستدامة، والتي شملت: التعليم والطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع والربط بين العلم بالصناعة والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أهمية التوسع فى المسابقات خلال السنوات القادمة لتشمل عدد أكبر من مشاركات الجامعات الدولية، ليصبح المنافسة بين جامعاتنا المصرية والجامعات الأخرى خارج حدود الدولة المصرية.

ومن جانبه، أشاد د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات بتنظيم هذه المسابقات، والتي تعد بمثابة أداة للتحفيز والتطوير فى كافة مجالات العمل الجامعى بناء على منهجية العمل التي تم اتباعها فى هذه المسابقات. كما وجه الشكر للجامعات والمراكز البحثية على تفاعلها المتميز مع المسابقات، كما أشاد بدور لجان التحكيم فى كافة المسابقات ، للمنهجية العلمية فى تقييم الجامعات.

أشاد اللواء احمد عابدين بالتعاون المثمر مع الجامعات المصرية فى مسابقة الصورة البصرية للعاصمة الإدارية؛ وكذلك دورها في خدمة قضايا التنمية؛ كما أشاد بالجامعات المشاركة في هذه المسابقات والتي اتسمت أعمالها بالإبداع وتقديم الأفكار المبتكرة.

وثمن أيضا المجهودات المبذولة من الجامعات والطلاب في إفراز مجموعة من التصميمات المتميزة والخاصة بتطوير العاصمة الإدارية فيما يتعلق بالجداريات والتماثيل وتنسيق الموقع؛ مشيراً لدور الجامعات المصرية التاريخي في تطوير المشروعات القومية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المسابقات بين الجامعات يتم تنفيذها للعام الثاني في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب فى يوليو 2018 بجامعة القاهرة بعقد مسابقات بين الجامعات المصرية ؛ لتحفيز الجامعات على التطوير والتنمية في كافة المجالات؛ في ضوء رؤية مصر2030، وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه المسابقات بين الجامعات سوف تستمر خلال السنوات القادمة في كافة المجالات لتحفيز الجامعات والمراكز البحثية على تطوير الأداء وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع المصرى فى كافة قطاعات التنمية.

وشهدت الفعالية التي نظمتها وزارة التعليم العالى إعلان أسماء الجامعات الفائزة فى المسابقات ، وجاءت كالتالى:

فى المسابقتين الأولى والثانية، والتي اختصت بالتنافس بين الجامعات المصرية في الاستعداد للعام الدراسي 2020-2021، وجهودها فى مواجهة فيروس كورونا، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول، وجامعة المنصورة بالمركز الثانى، وجامعتا الإسكندرية وحلوان بالمركز الثالث مناصفة.

أما المسابقة الثالثة، والتى اختصت بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، فقد فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول، وجامعة عين شمس بالمركز الثاني، وجامعة طنطا بالمركز الثالث، وجامعة جنوب الوادي بالمركز الثالث مكرر، وفي المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فاز معهد بحوث الإلكترونيات بالمركز الأول، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمركز الثاني.

وفى المسابقة الرابعة الخاصة بالمشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول كأفضل جامعة فى مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع؛ وذلك لتميزها على الجامعات الأخرى بمشاركتها في معظم الأنشطة، والتى تم تنفيذها على أرض الواقع، وفازت جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وجاء المركز الثالث مناصفةً بين جامعتي الإسكندرية والمنيا.

وفيما يتعلق بالمسابقة الخامسة الخاصة بالدراسات العليا والبحوث، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول كأفضل جامعة مصرية فى الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، يليها جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني، تليها جامعة القاهرة.

أما المسابقة السادسة، والتى اختصت بأفضل جامعة صديقة للبيئة، فقد فازت جامعتا القاهرة والإسكندرية بالمركز الأول مناصفة، تليها جامعتا أسيوط وكفر الشيخ فى المركز الثاني، وجاءت جامعتا بنها وعين شمس فى المركز الثالث مناصفة.

وعن مسابقة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس حول الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى جاءت بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن ضرورة عمل هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة:



- ففى الأعمال الجدارية: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة كفر الشيخ في المركز الثاني والثالث.

- وفى أعمال النحت: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة بنها بالمركز الثاني، وطلاب جامعة بدر بالمركز الثالث.

- أما أعمال فرش الموقع: فقد حصل طلاب جامعة 6 أكتوبر على المركز الأول والأول مكرر، وجاءت جامعتا العلوم الحديثة والآداب و 6 أكتوبر بالمركز الثانى مناصفة بالمركز الثاني، كما فاز طلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب بالمركز الثالث والثالث مكرر.

- أما مشروعات تنسيق الموقع: جاء طلاب جامعة القاهرة فى المركز الأول، يليهم طلاب جامعة الأهرام الكندية وجامعة 6 أكتوبر وجامعة المستقبل فى المركز الثاني مشاركة، وحصل طلاب جامعات المستقبل وبنها وطلاب جامعة الأهرام الكندية على المركز الثالث.

وكرم د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات الجامعات الفائزة بمنحها جوائز خلال هذه الاحتفالية تقديرًا لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة التي عقدتها الوزارة.



حضر فعاليات الاحتفالية د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة.