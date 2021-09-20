شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر إجراءات توصيل التيار للمنشآت السكنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وهى كالآتي:

1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة)

3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف

5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك