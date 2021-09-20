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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر إجراءات توصيل التيار للمنشآت السكنية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وهى كالآتي:

 

1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات

 

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة)

 

3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل

 

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف

 

5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة

 

6-   بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

 

الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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