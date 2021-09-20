شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من خارجية الجابون يزور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفداً من وزارة الخارجية الجابونية برئاسة السفيرة Viviane Ngouni مديرة التعاون الثقافي والعلمي والفني، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل التعاون بين الوكالة والجابون.

استعرض الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - بحسب بيان لوزارة الخارجية - الجهود التي تقوم بها الوكالة لدعم للدول الأفريقية بصفة عامة والجابون بصفة خاصة، مثل تنظيم الدورات التدريبية في موضوعات مختلفة كالسلم والأمن والتنمية المستدامة، وكذلك إيفاد للخبراء لتقديم الخبرة والدعم وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم المنح التعليمية للطلبة الأفارقة بالجامعات المصرية، وذلك في سبيل الارتقاء بمعدلات التنمية في الدول الأفريقية وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وفي هذا السياق، أشاد السفير محمد خليل بفعالية وإيجابية المشاركة الجابونية في البرامج التي تقدمها الوكالة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى منها، كما تطرق إلى التعاون الحالي القائم بين الوكالة والجابون، مشيراً إلى المستشفى المصري الجابوني في ليبرفيل وما تمثله من قصة نجاح لعلاقات التعاون بين الجانبين، وحرص الوكالة في هذا الصدد على توفير الدعم للمستشفى وتزويدها بالأجهزة والمعدات والكوادر المؤهلة.

من جانبه، أعرب الوفد الجابوني عن ترحيبه بزيارة الوكالة وعقد هذا اللقاء للتعرف بشكل أكبر على إمكاناتها وقدراتها والدور الذي تقوم به لدعم الدول الأفريقية والجابون، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ورغبتهم في دعم الوكالة للجابون في عدد من المجالات ذات الأولوية وفقاً لبرامج التنمية التي تتبناها الحكومة الجابونية وبما يتفق مع أولويات عمل الوكالة.