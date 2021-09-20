شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تحصيل 468 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، فى القنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، نجاحه في الحصول على مستحقات مواطن مصرى، بلغت 112 ألفاً و514 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 468 ألفا و643 جنيها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، فى بيان، إنه كلف الملحق العمالي كريم أبو السعود بمتابعة مستحقات المواطن المذكور، وقام بدوره بمخاطبة الشركة التي يعمل بها المواطن "و.أ.ح" وديا إلا أنها رفضت التسوية الودية ، فتم توجيه المواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن المصري فى مبلغ 112 ألفاً و 514 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 468 ألفا و643 جنيها ، بموجب أمر الصرف رقم 4220006075 على مصرف الراجحي.

وأشار أبو السعود إلي أنه نظراً لانتهاء اقامة المواطن فقد تم استصدار خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن ، وأصدر وثيقة سفر انتهاء الجواز.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.