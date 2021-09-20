شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن خطة إنشاء 4 مصانع زيوت طعام بتكلفة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء 4 مصانع بتكلفة مبدئية تصل إلى 7 مليارات جنيه، منها 3 مصانع زيوت في مناطق برج العرب والدلتا وسوهاج ومصنع منظفات في منطقة العامرية، وأنه سيتم البدء فى إنشاء المصانع فور انتهاء درسات الجدوى الخاصة بتطوير 4 شركات الزيوت التابعة لها "الاسكندرية للزيوت والصابون- طنطا للزيوت والصابون - النيل للزيوت والمنظفات -، أبو الهول المصرية والشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات ".

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية يرافقه السيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية واللواء شريف القلينى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف أن المصانع ستقام على مساحات مختلفة لا تقل عن 100 ألف متر، لافتا إلى أن مدة إنشاء المصانع سيستغرق 3 سنوات.

وفيما يتعلق بتطوير مصانع قها وإدفينا، أوضح أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس للمصنع الجديد الذي سيقام في مدينة السادات على مساحة لا تقل عن 300 ألف متر بأحداث الوسائل التكنولوجية المتطورة، بالشراكة مع مشروعات الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن المصنع سيضم كافة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس الشركة وعمل الجمعية التأسيسية.

وحول تطوير شركة السكر للصناعات التكاملية، اوضح حسنين أنه تم توقيع عقد استشاري مع تحالف دولي متخصص لتطوير الشركة وسيتم الانتهاء من درسات الجدوى الخاصة نهاية نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الشركة صرح صناعي كبير وتنتج ما يقرب من 1.1 مليون طن وتضم 9 مصانع، مؤكدا أنه لن يتم إنشاء مصانع جديدة، بل تحديث الخطوط القديمة وزيادة طاقتها الانتاجية، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم يكفي حتى نهاية العام المقبل، لافتا إلى أن فترة عيد الاضحى الماضى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين ما دفع الشركة للقيام بضخ كميات كبيرة، وتوفيرها في المجمعات لتغطية الطلب بجانب قيام جهاز الخدمة الوطنية بضخ منتجاتها في المجمعات.